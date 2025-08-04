عقد مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، اجتماعا تحضيريا يهدف لإعادة الاستيطان في "سانور" شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد مرور 20 عاما على إخلائها.

وأفادت القناة السابعة العبرية، بأن مستوطنين إسرائيليين أجروا لقاء مع يوسي دغان، رئيس مجلس مستوطني الضفة الغربية، بهدف التمهيد لإعادة الاستيطان في مستوطنة "سانور" التي أخليت عام 2005.

وكانت "سانور" واحدة من 4 مستوطنات أُخليت في عملية فك الارتباط التي قادها رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون، وأخلى حينها 4 مستوطنات في الضفة الغربية، فضلا عن تفكيك المستوطنات المقامة في قطاع غزة آنذاك.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 ثم انسحبت منه في العام 1994 بموجب "اتفاق أوسلو" المبرم مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، لكنها أبقت على مستوطناتها فيه قبل أن تفككها في العام 2005.

وأوضحت القناة العبرية أن "المستوطنين بدأوا خطوة تاريخية بعقد اجتماع تمهيدي لمدة ساعتين ونصف، لوضع النواة التأسيسية لمستوطنة سانور الجديدة".

ونقلت القناة عن دغان، قوله: "لا يزال هناك مجال لمزيد من المستوطنات في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".

وفي 28 مايو الماضي صادق المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت" سرا على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

وفي 19 يوليو 2024 قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني".

وأكدت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وشددت على ضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبموازاة الإبادة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 ، وفق معطيات فلسطينية.