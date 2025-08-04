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كشفت هيئة البث العبرية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعاً، غداً الثلاثاء، لتحديد مصير الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الهيئة العبرية أن اجتماع نتنياهو بقادة "الكابينت" يأتي بهدف "حسم القرار بخصوص استمرار الحرب على غزة من عدمها"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع اندلاع صدامات واشتباكات خلال احتجاجات في تل أبيب بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح الأسرى في غزة.

وكان نتنياهو قد قال إن حركة "حماس لا تريد صفقة بل تريد كسرنا عبر مقاطع فيديو فظيعة للرهائن"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، نشرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مقطعين جديدين لأسيرين إسرائيليين هما روم براسلافسكي وإفياتار دافيد.

وظهر الأسيران نحيلان ومتعبان؛ ما أثار ضجة في الشارع الإسرائيلي وأجج الدعوات لضرورة التوصل لاتفاق في أسرع وقت لتحرير الرهائن.

وأكدت الحركتان، في مقاطع الفيديو، أن الغرض منها تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في قطاع غزة المهدد بـ"مجاعة معمّمة"، بحسب الأمم المتحدة.

وطلب نتنياهو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في توفير "الطعام" و"العلاج الطبي" للأسرى الإسرائيليين في غزة، فيما طالبت حماس في المقابل بفتح "ممرات إنسانية" في القطاع المنكوب.