الداخلية تكشف حقيقة رش سيدتين مخدر على أصحاب المنازل لسرقتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن قيام سيدتين "منشور صور لهما"، بالطرق على المنازل طالبين إعانة، ورش مادة مخدرة على أصحابها وسرقتهم.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، كما أمكن تحديد القائم بنشر الخبر، وتبين أنه شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بحصوله على الخبر من إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.