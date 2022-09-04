إزالة فورية لحالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 750 مترا في مدينة دهب

أزالت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حالة تعد في المهد على أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية وجيمع أجهزة الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال اللواء عبد الله الديب، رئيس مدينة دهب، إنه جرى رصد حالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة العصلة خلف مركز الشباب، وتضمنت تعدي أحد المواطنين بالبناء على مساحة كبيرة تصل إلى 750 مترا مربعا، وعلى الفور جرى التواصل مع الجهات المعنية، وتوفير المعدات الثقيل لإزالة حالة التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ "الشروق" اليوم، أنه جرى أيضًا إزالة حالة تعد بمنطقة الزرنوق، عقب تعدي أحد المواطنين على أملاك الدولة بعمال بناء على مساحة 25 مترًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكد رئيس المدينة، استمرار حملات الإزالة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المعتدين على أملاك الدولة بدون وجه حق، وذلك للقضاء على كل أشكال التعديات.