لندن: ساندوورم الروسية تستخدم برامج ضارة لاختراق أجهزة الـ أندرويد وسرقة معلومات عسكرية حساسة

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأنه في 31 من أغسطس الماضي، نشر المركز الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب شركاء دوليين آخرين، تقريرا بشأن حملة من البرامج الضارة التي تستهدف الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام "أندرويد"، والتي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وجاء في التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه قد تم استخدام البرامج الضارة، التي يشار إليها باسم "إنفيموس تشيزل"، من جانب جماعة روسية معروفة باسم "ساندوورم"، تقوم بعمليات تهديد سيبراني. وكان المركز الوطني للأمن السيبراني قد نسب الجماعة الروسية من قبل إلى المركز الرئيسي للتقنيات الخاصة التابع لإدارة المخابرات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية.

وذكر التقييم الاستخباراتي أن برامج "إنفيموس تشيزل" تتيح إمكانية الوصول المستمر إلى أجهزة الأندرويد التي تم اختراقها، وجمع البيانات واستخلاصها منها. ويشمل ذلك استهداف التطبيقات الإلكترونية التي يستخدمها عناصر الجيش الأوكراني.

ومن المحتمل جدا أن تكون البرامج الضارة قد تم استخدامها بهدف سرقة معلومات عسكرية حساسة، بحسب ما ورد في التقييم الاستخباراتي. ويوضح هذا النشاط استمرار استخدام روسيا للقدرات السيبرانية لدعم حربها مع أوكرانيا.