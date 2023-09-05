روسيا: لا بوادر لمحادثات سلام من قبل أوكرانيا

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، عن عدم وجود إشارات من أوكرانيا بشأن إمكانية إجراء مفاوضات.



وأضاف أوشاكوف في مقابلة متلفزة، اليوم الاثنين: "المفاوضات من المفترض أن تجري بين الجانبين، ولكن حتى الآن لم ترد أي إشارات من الجانب الآخر حول إمكانية إجراء هذه المفاوضات"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأشار أوشاكوف أيضا إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي زار كييف قبل اللقاء بين الزعيمين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، "لم ينقل أي أخبار".



وكان ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح، في 30 أغسطس المنصرم، بأن محادثات السلام لحل الصراع في أوكرانيا غير واردة الآن.



وأضاف: "من الضروري أن تتعرض روسيا لهزائم تكتيكية كبيرة على خط المواجهة، والتي من المفترض أن تغير موقف الروس من الوضع".