تموين الشرقية: ضبط 3400 علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالإبراهيمية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، تحت إشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، بالاشتراك مع قطاع تموين وسط الشرقية، حملة تفتيشية بمركز ومدينة الإبراهيمية.



وأشار بيان صادر عن مديرية التموين بالشرقية، اليوم الاثنين، إلى أن الحملة جاءت بناءً على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين بمحافظة الشرقية بشأن تجميع بعض التجار كميات كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بناحية الإبراهيمية بهدف الاحتكار وإعادة بيعها في السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.



وأسفرت الحملة، عن تحرير محضرين أحدهما بناحية قرية الحبش، حمل رقم 6043 جنح الإبراهيمية لسنة 2023، والآخر بناحية مدينة الإبراهيمية حمل رقم 6042 جنح مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2023، وتم التحفظ على 3400 علبة سجائر محلية وأجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.