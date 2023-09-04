زيلينسكي: أوكرانيا تعمل مع الشركاء لاستعادة مبادرة حبوب البحر الأسود

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يجري اتصالات مكثفة مع الشركاء في جميع أنحاء العالم؛ لاستعادة مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقال زيلينسكي، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "لقد مرت بالفعل أربع سفن عبر ممرنا البحري الجديد البديل من موانئنا البحرية الجنوبية، ونعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لاستعادة التشغيل الطبيعي لممر الحبوب (وفقا لمبادرة حبوب البحر الأسود)".

يشار إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي التقى، في وقت سابق، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والبلقان، حيث ناقش معها الطرق البديلة لصادرات الحبوب الأوكرانية.

على صعيد متصل، قال مسئولون أوكرانيون، إن روسيا شنت هجوما جويا خلال الساعات الأولي من صباح اليوم، على أحد موانئ تصدير الحبوب الرئيسية في أوكرانيا، قبل ساعات من إجراء محادثات مقررة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وحثت القوات الجوية الأوكرانية، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، سكان أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب في منطقة أوديسا، على البحث عن مأوى بعد منتصف ليل الاثنين، في حين ذكرت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في المنطقة.

ومن المقرر أن يجتمع الروسي فلاديمير بوتين و التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكراني الذي ساعد في تخفيف أزمة الغذاء العالمية، ووصفت أنقرة المحادثات بأنها حيوية بالنسبة للاتفاق.