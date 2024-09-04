 صحة غزة: 42 شهيدا خلال آخر 24 ساعة والحصيلة ترتفع إلى 40 ألفا و861 - بوابة الشروق
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صحة غزة: 42 شهيدا خلال آخر 24 ساعة والحصيلة ترتفع إلى 40 ألفا و861

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 1:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 1:33 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ334 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و107 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و861 شهيدًا و94 ألفًا و398 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».


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