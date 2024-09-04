تواصل قوات الإنقاذ البري في القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جهودها لرفع أنقاض عقار "أرض الجولف" المنهار بمنطقة النزهة، وتكثف البحث تحت الأنقاض للتأكد من وجود ضحايا من عدمه، بعد انتشال 5 مصابين.

وكشف مصدر أمني في تصريح خاص لـ"الشروق" عن انتشال 5 مصابين من أسفل أنقاض عقار "أرض الجولف" المنهار، ونقل بعضهم إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار المصدر إلى أن انهيار العقار جاء نتيجة قيام أحد الأشخاص بإجراء بعض التشطيبات في أحد الطوابق في العقار، مضيفا أن الانهيار تسبب في تلفيات لـ5 سيارات، وجارٍ البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

واستعانت قوات الإنقاذ البري بعدد من الكلاب البوليسية، يوم الثلاثاء الماضي، للبحث عن أحياء تحت الأنقاض، حرصًا على سرعة انتشال أي ضحايا من أسفل الكتل الخرسانية بعد انهيار العقار.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، يوم الثلاثاء الماضي، يفيد بانهيار عقار مكون من دور أرضي و5 طوابق بمنطقة "أرض الجولف" بحي النزهة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وجارٍ البحث عن مفقودين.

كما دفعت قوات الإنقاذ البري في القاهرة بأوناش ومعدات ضخمة لرفع أنقاض المبنى المنهار بمنطقة النزهة.