محافظ كفرالشيخ لأهالي منشية الشاذلي بقلين: الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي

استجاب اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بشكل فوري لشكوى أهالي قرية منشية الشاذلي بالبكاتوش – مركز قلين، بشأن معاناة الأهالي من مشكلة الصرف الصحي بمشروع خفض المنسوب، في خطوة تعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى صوتهم.

كلف محافظ كفرالشيخ، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بالإشراف وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة، ورفع كفاءة البيارات، حتى تم الانتهاء من الأعمال وحل المشكلة نهائيًا، قائلاً: «مستمرون في رصد مشاكل الأهالي والاستجابة الفورية لها، إيمانًا بأن المواطن هو محور الاهتمام والهدف الأول لكل جهود الدولة».

ووفقًا لبيان صحفي اليوم الخميس، أعرب أهالي القرية عن تقديرهم الكبير لاستجابة محافظ كفرالشيخ السريعة واهتمامه بمعاناتهم، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس شعور الدولة بالمواطنين وحرصها على توفير حياة كريمة لهم.