مباحثات ليبية إيطالية لتعزيز التعاون العسكري والأمني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحثت ليبيا وإيطاليا، الخميس، سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام زوبي، ووزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، في روما، وفق بيان للحكومة الليبية.

وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع "بحث أوجه العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون العسكري والأمني مع التركيز على تطوير القدرات العسكرية لوزارة الدفاع الليبية".

كما بحث الجانبان "دعم جهود التنسيق الأمني وتعزيز التعاون في مجالات التدريب ورفع كفاءة الكوادر العسكرية"، بحسب البيان.

وتناولت المباحثات "قضايا الأمن الإقليمي والأمن المتوسطي (البحر الأبيض المتوسط) إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية" بين ليبيا وإيطاليا.

وبحسب البيان، أكد الجانبان "أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز عمق التعاون العسكري والأمني بين ليبيا وإيطاليا".