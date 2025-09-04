أبو الغيط: لا بديل عن وقف إطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية السودانية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مأساة الحرب السودانية متواصلة، منوهًا أن السودان يعاني من نزيف لا يتوقف لمقدرات البلد وشعبه.

وطالب خلال كلمته ضمن أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء الخميس، بوقف إطلاق النار، باعتباره سبيلًا لا بديل عنه لإنهاء الأزمة الإنسانية الأشد وطأة في العالم العربي.

ورحب بتشكيل حكومة مدنية في السودان، معربًا عن أمله في أن يمثل تعيينها خطوة في الاتجاه نحو تعزيز مؤسسات الدولة السودانية، والحفاظ على مقدراتها.

ودعا إلى اتخاذ كل السبل الممكنة من أجل مباشرة حوار وطني يشمل الجميع، ويفضي إلى إسكات البنادق، وإعطاء الفرصة للحلول السياسية للحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته.