 الحزم يقلب تأخره أمام اتحاد جدة إلى فوز في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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الحزم يقلب تأخره أمام اتحاد جدة إلى فوز في الدوري السعودي

د ب أ
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 9:19 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 9:19 م

قلب فريق الحزم تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه اتحاد جدة إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الاتحاد بهدف سجله هارون كمارا في الدقيقة السادسة وتعادل فاجنر أليماو للحزم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف إدريس فتوحي الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 83.

ورفع الحزم رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز الخامس.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث للحزم هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة للاتحاد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات.


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