المجتمع المدني الجزائري يدعم مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد عبد الرحمن عرعار المنسق الوطني للمنتدى المدني للتغيير بالجزائر، اليوم الجمعة، مساندة المجتمع المدني الجزائري لمسار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر من أجل إعادة الشرعية وإحداث التغيير الجذري وتكريس الديمقراطية.

وشدد عرعار، في تصريحات له اليوم الجمعة، على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة من خلال اتخاذ تدابير لتنقية الأجواء وزرع الثقة أكثر بين كل أبناء الوطن الواحد والاستجابة إلى كل مطالب الحراك الداعية إلى تحقيق التغيير الشامل ورحيل بقايا النظام السابق.

وطالب عرعار بإطلاق سراح سجناء الحراك الشعبي، مؤكدا مساندة المنتدى لاستمرار الحراك حتى تتحقق كل المطالب الشعبية المشروعة من بينها استقلالية القضاء واحترام الحريات الفردية والجماعية ومكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتكفل بالفئات الهشة وانشغالات الشباب.

وأشار إلى أهمية دعم ومواصلة مسار الحوار البناء والمسؤول لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة التي تمر بها في مختلف المجالات، مبرزا ضرورة إشراك المجتمع المدني في هذا المسار للخروج بنظرة توافقية تخدم مصلحة الوطن والذهاب به إلى بر الأمان.

وأكد ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية لاختيار الرجل المناسب بكل شفافية وديمقراطية لقيادة البلاد وبالتالي التوجه نحو مباشرة الإصلاحات العميقة والشاملة في مختلف الميادين ومراجعة الدستور وقوانين كل القطاعات المعنية وبناء دولة عصرية جديدة وفق مبادئ بيان انطلاق ثورة نوفمبر 1954.

يذكر أن المنتدى تأسس في 9 مارس الماضي، ويضم 70 جمعية وطنية ومحلية.