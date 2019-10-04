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محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بانتصارات أكتوبر

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 11:04 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 11:04 م

بعث هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وذكرت المحافظة - في بيان لها اليوم/الجمعة/ - أن البرقية جاء فيها : (يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار ، داعياً المولى "عز وجل" أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها).

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