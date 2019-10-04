محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بانتصارات أكتوبر

بعث هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وذكرت المحافظة - في بيان لها اليوم/الجمعة/ - أن البرقية جاء فيها : (يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار ، داعياً المولى "عز وجل" أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها).