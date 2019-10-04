«يد الزمالك» يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب الإفريقي الثالث

يفتتح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مشواره في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في نسختها الـ41، والمقامة حاليا في الرأس الأخضر، اليوم الجمعة، بمواجهة ديسبورتيفو (الرأس الأخضر)، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الزمالك إلى الحفاظ على لقبه للعام الثالث على التوالي، حيث حقق الأبيض لقب بطولته المفضلة العام الماضي في النسخة رقم 40 التي أقيمت في أبيدجان بكوت ديفوار وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غريمه الأهلي بنتيجة 27-25.

وفاز الزمالك بلقب النسخة 39 التي أقيمت في تونس عام 2017 بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق أسبيرنس التونسي الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره بنتيجة 31-29.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة الإفريقية ب 11 لقبا وفضية واحدة. فيما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الأول بنفس عدد ألقاب الزمالك وبفارق فضية واحدة عن الفريق الأبيض.

ويسعى الزمالك إلى التفوق على مولودية الجزائر واحتلال المركز الأول في أكثر الأندية فوزًا ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد.

ويقع الزمالك ضمن المجموعة الثانية التي تضم فرق: ديسبورتيفو (الرأس الأخضر)، والنجم (الكونغو)، وفاب (الكاميرون)، ووداد سمارة (المغرب).

ويخوض الفريق الأبيض ثاني مبارياته يوم 5 أكتوبر أمام النجم (الكونغو) الساعة الثالثة.

ويواجه الزمالك يوم 8 أكتوبر نادي فاب (الكاميرون) الساعة الثالثة.

ويختتم الزمالك مباريات الدور الأول يوم 9 أكتوبر بمواجهة وداد سمارة (المغرب) الساعة التاسعة مساءً.

وتقام مباريات دور الثمانية يوم 10 أكتوبر، ثم قبل النهائي يوم 12 أكتوبر، وستقام المباراة النهائية يوم 13 أكتوبر.