وزيرة الصحة: أول سيارات متحركة بها آشعة مقطعية للخدمة بقوافل حياة كريمة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الاتفاق على استيراد 1000 عربية إسعاف مرسيدس، مجهزة بأجهزة عناية مركزة كاملة، و1510 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات، وسيبدأ التوريد من الشهر القادم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، مع لبني عسل، اليوم الأحد، على قناة «الحياة»، أن مسئولي شركة «مرسيدس» أشادوا بالتطوير المصري الحادث في الفترة الأخيرة، شاكرة إياهم وضع مصر كأولوية.

وأوضحت أن مرسيدس قامت بإنشاء مصنع مخصص لتلبية احتياجات مصر، بخطوط إنتاج خاصة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة «سيمنز»، مستفيضة: «بيتم عمل أول سيارات متحركة بها أشعة مقطعية، للخدمة بقوافل حياة كريمة».

وأشارت إلى بدء تدريب القطاع الطبي المصري على استخدام الأجهزة الجديدة، فور توافر أجهزة محاكاة من قِبل الشركات، موضحة: «اتفقنا علي منظومة التدريب، مع العمل على مشاركة سيمنز في تطوير منتجاتها، من خلال أعمال مصرية، مع النشر العلمي على أعلى مستوى، لتخليد التاريخ الطبي».

كما أفادت بأن خطة التوريد تنص على أنه بحلول شهر أبريل القادم، سيكون لدي مصر 500 عربية قوافل، و 1000 عربية إسعاف.

جاء ذلك على خلفية توجه الدكتورة هالة زايد، الثلاثاء الماضي، إلى دولة ألمانيا، يرافقها الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

استهلت وزيرة الصحة والسكان، جولتها بعقد اجتماع بمقر شركة "مرسيدس بنز العالمية" بمدينة "شتوتغارت" الألمانية، مع كل من "كلاوس ريكوجلر" نائب رئيس مجلس إدارة مرسيدس بنز للشاحنات والمركبات المعدة للتجهيز الطبي "مرسيدس بنز “Vans"، و"لارس باولي" مدير مبيعات شركة "مرسيدس بنز".