رئيس الحركة الوطنية: الاحتفال بنصر أكتوبر يعطي القوات المسلحة المصرية قوة أمام العالم

قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن «حرب أكتوبر 1973 من أهم المعارك في التاريخ الحديث»، مشيرًا إلى أنها «كانت معركة في منتهى القوة والذكاء الخارق».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء: «لم يعلم أحد بموعد الحرب إلا قبلها بـ30 دقيقة، وذلك بفضل قائد قادر على حماية وطنه، واستغرق وقتا ودراسة معقولة لتحقيق هذا الإنجاز».

ولفت إلى أن «الاحتفال بنصر أكتوبر يعطي القوات المسلحة المصرية قوة كعرب أمام العالم كله»، قائلًا إن أحداث الحرب بحاجة لمزيد من التوثيق.

وأوضح أنه كان موجودًا في الغرفة التي أدارت الحرب بالكامل، خلال تلك الفترة، معقبًا: «كان الاستعداد للحرب على قدم وساق، بدون أن نعلم ما هي ساعة الصفر أو ما يحدث، ولم يتخيل أو يتوقع أحد لحظة النصر».

وأكمل: «العملية كانت في منتهى الاتزان والتصرف ممتاز وسريع، القوات الجوية بذلت مجهودا كبيرا، والقوات المسلحة بذلت مجهودات عظيمة في أكتوبر، بفضل قيادة عظيمة من الرئيس السادات».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وأقيمت فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وشهدت الندوة عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.