كشف بحث جديد أن الأمير الهولندي الراحل برنهارد، جد ملك البلاد الحالي فيلم-أليكسندر، كان عضوا بالحزب النازي في هولندا.

جاء هذا الكشف بعد عقدين على وفاة الأمير.

وأفادت صحيفة "إن أر سي" اليوم الأربعاء، بأن مؤرخا عثر على بطاقة عضوية برنهارد الأصلية في أرشيف البلاط الملكي. وكان المؤرخ فليب مارشخالكرفيرد، مديرا للأرشيف واكتشف البطاقة في أوراق خاصة تعود للأمير الألماني المولد.

ودائما ما كان برنهارد ينفي انتماءه لحزب العمال القومي الاشتراكي الألماني "إن اس دي ايه بي" الذي كان يقوده أدولف هتلر وقدم نفسه على أنه جندي المقاومة الأعلى في البلاد رغم الاتهامات بالتعاطف مع النازيين.

وقال المؤرخ إن بطاقة العضوية هي دليل واضح على أن برنهارد كان عضوا بالحزب. ولكن لا يزال السبب وراء عدم تخلص برنهارد من هذه البطاقة لغزا.

وحتى قبل فترة قصيرة من وفاة الأمير، قال في سلسلة من المقابلات مع صحيفة "دي فولكسكرانت" إن بإمكانه الاعتراف ويده على الإنجيل أنه لم يكن نازيا قط. وأنه لم يدفع قط رسوم العضوية ولم يكن معه قط بطاقة عضوية.