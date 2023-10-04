جالطة سراي يحقق مفاجأة كبيرة ويهزم مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام

حقق جالطة سراي التركي مفاجأة من العيار الثقيل وحقق الفوز على حساب مستضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية جالطة سراي ويلفريد زاها (23) وكريم أكتورك أوغلو (71) وماورو إيكاردي (81)، بينما سجل ثنائية اليونايتد راسموس هويلوند (17- 67).

وبتلك النتيجة رفع جالطة سراي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما يتذيل اليونايتد الترتيب دون رصيد من النقاط.

بدأ اليونايتد المباراة بقوة بتوغل من هويلوند في الجانب الأيسر في الدقيقة الثانية، مرسلا عرضية أرضية لفيرنانديز الذي سدد كرة مباشرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وافتتح اليونايتد التسجيل في الدقيقة 17، بعد انطلاقة من راشفورد في الجانب الأيمن، مرسلا بعدها عرضية في منطقة ال6 ياردة، تابعها هويلوند برأسية سكنت الشباك.

ونجح جالطة سراي في تعديل النتيجة سريعا في الدقيقة 23، بعدما تلقى زاها بينية طولية داخل المنطقة، ونجح في التفوق في صراع بدني مع دالوت، مسددا بعدها كرة اصطدمت بالبرتغالي وذهبت في شكل كرة ساقطة خادعت أونانا وسكنت الشباك.

وبعد فترة من الهدوء، عاد اليونايتد للمحاولة من جديد في الدقيقة 38، بتسديدة من أمرابط من على حدود المنطقة ذهبت ضعيفة في يد موسليرا.

ورد عليه أيهان بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 42، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 45 سدد المجبري كرة من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

ومع بداية الشوط الثاني، سدد فيرنانديز كرة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 51، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأهدر اليونايتد فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 53، بانفراد تام من راشفورد مع موسليرا، وفضل الإنجليزي التمرير إلى فيرنانديز إلى جواره، ولكن نجح بوي في العودة سريعا وإبعادها.

وبعدها بدقيقة واحدة، سدد ماونت كرة مميزة على حدود المنطقة، تألق موسليرا في إبعادها إلى ركنية.

واستمرت استفاقة اليونايتد بتسديدة أرضية من ماونت من داخل المنطقة في الدقيقة 63، مرت إلى جوار القائم.

وتابع بعدها فيرنانديز كرة مبعدة من دفاع جالطة سراي، مسددا كرة قوية من داخل المنطقة، أمسك بها موسليرا.

ونجح اليونايتد في ترجمة سيطرته لهدف ثاني في الدقيقة 67، بانطلاقة سريعة من هويلوند من قبل وسط الملعب، لينفرد بموسليرا مستفيدا من تعثر المدافع سانشيز، وسدد الكرة بلمسة سحرية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وكاد جالطة سراي أن يعدل النتيجة سريعا في الدقيقة 70، باستغلال زاها إبعاد خاطيء من أونانا لكرة عرضية، ليمرر الكرة إلى أكتورك أوغلو إلى جواره، والذي سدد بدوره كرة مقوسة مرت بقليل إلى جوار القائم.

ونجح الفريق التركي في تعديل النتيجة بالفعل في الدقيقة 71 عبر أكتورك أوغلو نفسه، والذي تلقى تمريرة سحرية داخل المنطقة، لينفرد بأونانا ويسدد كرة أرضية كنت الشباك.

وارتكب أونانا خطأ فادح في الدقيقة 77، بتمريرة خاطئة افتكها ميرتنز لينفرد بالكاميروني، قبل أن يتعرض للعرقلة من كاسيميرو، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق التركي ويشهر البطاقة الصفراء الثانية ويطرد البرازيلي، وأهدر إيكاردي ركلة الجزاء، بتسديدة أرضية مرت إلى جوار القائم.

وعوض إيكاردي إهدار ركلة الجزاء بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 81، بعد تلقيه تمريرة بالرأس من سانشيز، لينفرد بأونانا ويسدد كرة ساقطة سكنت شباك أونانا.

وحاول إيكاردي إطلاق رصاصة الرحمة على اليونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بمتابع عرضية مسددا كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز الفريق التركي (3-2).