الكشف على 803 رؤوس ماشية في قافلة مجانية ببيلا بكفر الشيخ

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأربعاء، قافلة بيطرية مجانية بالوحدة المركزية ببيلا، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدي صغار المربين بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

جاءت القافلة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وقال الدكتور محمد المهدي، مدير إدارة بيلا البيطرية، إن القافلة وقعت على 803 من الحيوانات شاملة جميع التخصصات بالوحدة المركزية ببيلا، وتضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة منها تشخيص الأمراض التناسلية وعلاجها فى الحيوانات المختلفة، وتشخيص الحمل المبكر والمشاكل التناسلية بالموجات فوق الصوتية، والتلقيح الاصطناعي للأبقار والجاموس باستخدام سائل منوي ذو صفات وراثية متميزة، وتشخيص وعلاج أمراض العجول وأمراض الضرع، وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفيليات الخارجية، وعمل ندوات إرشادية لصغار المربين.