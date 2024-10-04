 وزير خارجية إيران من لبنان: ردنا سيكون شاملا ومتناسبا على أي عدوان إسرائيلي - بوابة الشروق
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وزير خارجية إيران من لبنان: ردنا سيكون شاملا ومتناسبا على أي عدوان إسرائيلي

وكالات
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 5:59 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 5:59 م

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي سيكون شاملا ومتناسبا.

وأعرب عراقجي عن دعم بلاده لمساعي وقف إطلاق النار بشرط مراعاة حقوق الشعب اللبناني وتزامنه مع وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد الوزير الإيراني على أن هجوم بلاده على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وردا على الهجمات على المصالح الإيرانية، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران ستستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
Amr

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