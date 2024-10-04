صحيفة إسرائيلية: 73 طن قنابل ألقيت على مقر لحزب الله أمس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي ألقى نحو 73 طنا من القنابل على مقر لحزب الله بالضاحية الجنوبية.

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هجوم أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مقر الاستخبارات الرئيسي لحزب الله.

من جانبه، قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحق بريك في مقال بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "النجاحات الأخيرة في لبنان، وخاصة تصفية نصر الله وغيره من كبار أعضاء تنظيمه، هي نجاحات ممتازة ومهمة، لكنها لا تغير واقعنا المحزن إذا لم تحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا".

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن رئيس الجهاز التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين هو المستهدف من الهجوم على بيروت.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر إسرائيلية، أن هاشم صفي الدين، كان في مخبأ عميق تحت الأرض.

وذكر "أكسيوس" نقلا عن مصدرين إسرائيليين أن نتائج الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت ما زالت غير واضحة.

وقالت مصادر إعلامية إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات مكثفة وأحزمة نارية على الضاحية الجنوبية.