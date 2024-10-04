كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن تحديد نادي إينتراخت فرانكفورت، لسعر لاعبه الدولي المصري المتألق عمر مرموش، وذلك بعد الاهتمام الذي حظى به من كبار أوروبا أبرزهم ليفربول وأرسنال ووست هام الإنجليزيين.

وارتبط عمر مرموش لاعب فرانكفورت بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فرانكفورت لا ينوي بيعه في يناير المقبل، ويرغب في الانتظار لصيف 2025.

ووفقًا لصحيفة «بيلد» الألمانية، فإن وست هام يونايتد يحتاج إلى مهاجم شاب، ويرغبون في ضم مرموش، لكن فرانكفورت غير مستعد لبيع اللاعب في يناير، ومع ذلك، فقد حدد سعرًا يتراوح بين 40 و50 مليون يورو لنافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان عمر مرموش قريبا من الانتقال إلى نوتينجهام فورست الإنجليزي خلال الصيف الحالي مقابل 30 مليون يورو، قبل أن يرفع فرانكفورت سعر اللاعب في اليوم الأخير من الميركاتو، مما ساهم في إفشال الصفقة.

مرموش يعيش أفضل أوقاته مع فرانكفورت خلال الموسم الحالي، والذي شارك خلاله في 18 مباريات ولديه 12 مساهمة تهديفية بواقع 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وسجل مرموش هدفا أمس في الفوز على بشكتاش التركي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» على ملعب بشكتاش بارك في أسطنبول.