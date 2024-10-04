وجه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا اتهاما شائكا لمسؤولي القلعة الحمراء، قائلا "لن يدخل لاعب الأهلي بشكل سليم".

وفسر قندوسي خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس مساء الخميس "لكي ينضم لاعب جديد للأهلي لابد أن تمر الصفقة عبر عدد من الوكلاء بالاتفاق مع مسؤولي النادي".

وكشف اللاعب الجزائري "زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة أكد لي أنه أتم الاتفاق على الانتقال إلى الأهلي بنسبة 70%، ولكن الصفقة توقفت بسبب فرض وكيل معين لإتمام الصفقة، مقابل التخلي عن وكيله الأساسي في الجزائر، وهذا مرفوض بالنسبة لنا، لأنه يعتبر بمثابة خيانة".

وتابع "كل ما تردد عن فشل الصفقة كذب سواء تحذير للاعب بعدم الانضمام للأهلي أو توصية مدرب المنتخب لزين الدين بلعيد بالاحتراف في أوروبا، بل لأن مسؤول الأهلي الذي تفاوض معه اشترط التعامل مع وكيل معين".

وأوضح "بلعيد عاد للتواصل مع وكيله وشرح له التفاصيل، وأكد له على تمسكه الشديد باستمرار الوكيل الأساسي في الصفقة، لذا لم تتم المفاوضات مع الأهلي".

وأشار اللاعب الجزائري "إذا انضم زين بلعيد للأهلي لفاز بالدوري وبطولة أفريقيا وكأس العالم للأندية، وسيحصل على راتب كبير، فمن لا يحب ذلك؟!.. كلنا نلعب في الخارج من أجل تأمين مستقبلنا بمقابل مادي جيد".

وأتم أحمد قندوسي تصريحاته "‏أتمنى أن ينضم بلعيد لصفوف الأهلي، لا أعرف إذا كان الزمالك دخل في الصفقة أم لا، ولا يلعب مع ناديه الحالي في بلجيكا لأنه لم يتأقلم بعد على خطة المدرب الذي يعتمد على أربعة لاعبين في وسط الملعب، وأحيانا ثلاثة".

يذكر أن قندوسي انضم لصفوف الأهلي في يناير 2023 ورحل بعد ستة أشهر فقط معارا لصفوف سيراميكا كليوباترا لمدة موسم قبل أن يجدد الأهلي إعارته لموسم آخر حتى صيف 2025.