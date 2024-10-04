 مصرع طالب إثر حادث انقلاب دراجة نارية في الشرقية - بوابة الشروق
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مصرع طالب إثر حادث انقلاب دراجة نارية في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 4:16 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 4:16 م

توفي طالب إثر إصابته بتهشم عظام الجمجمة، نتيجة تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق كفر صقر - أبو الشقوق بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من مستشفى كفر صقر المركزي يفيد بوصول عبد الرحمن، 15 عامًا، طالب، مقيم بمركز كفر صقر، جثة هامدة.

وتبين أن إصابة الطالب كانت قاتلة بسبب الحادث، حيث انقلبت الدراجة النارية التي كان يقودها. وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث.

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