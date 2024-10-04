أعضاء مجلس الأمن يؤكدون دعمهم الكامل لجوتيريش بعد هجوم إسرائيل عليه

أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والدور المهم الذي يلعبه ودور الأمم المتحدة ككل.

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان، الليلة، على ضرورة أن تكون لجميع الدول الأعضاء علاقة مثمرة وفعالة مع الأمين العام، وأن تمتنع عن أي إجراءات تقوض عمله وعمل مكتبه، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال البيان إن أي قرار بعدم التعامل مع الأمين العام للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة هو قرار غير منتج، وخاصة في سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن يوم الأربعاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "شخصًا غير مرغوب فيه" بإسرائيل ومنعه من دخولها.

وجاءت الخطوة الإسرائيلية، ردًا على ما وصفه كاتس بفشل جوتيريش في إدانة هجوم إيران على إسرائيل بشكل لا لبس فيه وما أسماه "دعمه للمنظمات الإرهابية"، على حد زعمه.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، انتقد جوتيرش "العقاب الجماعي" في قطاع غزة بقوله: “لا شيء يبرر العقاب الجماعي" الإسرائيلي اللاحق بسكان قطاع غزة الذين يعانون على نحو "لا يمكن تصوره"

ووجّه جوتيريش انتقادات حادة للطريقة التي تدير بها إسرائيل حربها على القطاع المدمّر، وقال "هذا أمر لا يمكن تصوره: مستوى المعاناة في غزة، ومستوى الموتى والدمار لا مثيل له في كل ما شهدته منذ أن أصبحت أمينا عاما" عام 2017.

وأكد جوتيريش أن "المساءلة يجب أن تكون ضرورية" فيما يتصل بالضحايا المدنيين.