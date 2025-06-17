أكسيوس: الولايات المتحدة تبلغ حلفاءها أنها لن تنضم إلى الحرب ما لم تستهدف إيران الأمريكيين

صرح مصدران لموقع "اكسيوس" بأن واشنطن أبلغت عدة حلفاء في الشرق الأوسط يوم الأحد، أنها لا تنوي التدخل بنشاط في الحرب بين إسرائيل وإيران ما لم تستهدف إيران الأمريكيين.



وبحسب الموقع، ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في اعتراض الصواريخ، لكنها أوضحت أن إسرائيل تتصرف بمفردها في مهاجمة إيران. ورسالة الولايات المتحدة هي أن إيران إذا هاجمت الأمريكيين ردا على ذلك، فإنها ستتجاوز الخط الأحمر.



وأرسلت الولايات المتحدة رسالة مماثلة إلى نفس الدول بعد حوالي ساعة من إطلاق إسرائيل الحرب يوم الخميس الماضي، أبلغتها فيها أن الولايات المتحدة لن تشارك. في كلتا الحالتين، بدا أن الولايات المتحدة تتوقع من هذه الدول أن تنقل هذه الرسالة إلى إيران لثنيها عن أي انتقام ضد القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن القادة الإيرانيين اتهموا الولايات المتحدة بالتواطؤ في الحرب الإسرائيلية، وهددوا لأسابيع بالرد على أي هجوم إسرائيلي باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، ولكن لم تحدث أي هجمات من هذا القبيل.

وقال دبلوماسي عربي على دراية مباشرة بتفكير طهران: "الإيرانيون حريصون جدا حتى الآن على عدم القيام بأي شيء من شأنه دفع الولايات المتحدة للتدخل".

وطلبت إسرائيل من إدارة ترامب الانضمام إلى الحرب من أجل القضاء على برنامج إيران النووي. وقال مسؤول أمريكي لـ"اكسيوس" يوم السبت إن إدارة ترامب لا تنظر في ذلك بجدية.

كما زعم مسؤولون أميركيون أن إسرائيل كان لديها خلال عطلة نهاية الأسبوع فرصة سانحة لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لكن ترامب أوضح لإسرائيل أنه يعارض هذه الخطوة.

وقال مسؤول أمريكي إن السبب في ذلك هو أن الإيرانيين لم يقتلوا أمريكيين - وهو تصريح اعتبره المسؤولون الإسرائيليون تهديدا لإيران بأن إدارة ترامب قد تدعم قتل خامنئي إذا استُهدف أمريكيون.

وامتنع ترامب يوم الاثنين عن الرد عندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في الحرب. وبينما تُصرح الولايات المتحدة، سرا وعلانية، بأنها لن تتدخل يتخذ الجيش الأمريكي خطوات للاستعداد لمثل هذا الاحتمال. حيث تتحرك مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز" إلى الشرق الأوسط، كما غادرت 28 طائرة تزود بالوقود استراتيجية الولايات المتحدة يوم الأحد، إلى المنطقة.