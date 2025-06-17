ترامب: نحن في طريق منع إيران من امتلاك سلاح نووي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "في طريقها" إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.



وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، يوم الاثنين: "لا أريد رؤية أي سلاح نووي في إيران ونحن في الطريق الصحيح إلى تحقيق ذلك".



ويأتي ذلك على خلفية الضربات الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ فجر الجمعة 13 يونيو.

وقبل ذلك أجرت الولايات المتحدة وإيران 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة حول برنامج إيران النووي.

وبعد بدء الضربات الإسرائيلية والغموض بشأن استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، دعا ترامب إيران مجددا للتفاوض قبل "فوات الأوان".