 ترامب: العقوبات الأمريكية تكلف واشنطن مليارات الدولارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: العقوبات الأمريكية تكلف واشنطن مليارات الدولارات


نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 2:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 2:40 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تكلف واشنطن مبالغ "هائلة" من المال، ونحن نتحدث عن مليارات الدولارات.

وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، تعليقا على رفض فرض عقوبات على روسيا: "عندما أفرض عقوبات على دولة ما، تتكلّف الولايات المتحدة مبالغ طائلة. الأمر لا يقتصر على مجرد "دعونا نوقع وثيقة"، بل يتعلق بمليارات الدولارات. العقوبات ليست بهذه البساطة".

وحذرت صحيفة "بوليتيكو" من أن تشديد العقوبات ضد روسيا وفرض واشنطن رسوما جمركية بقيمة 500% على واردات الدول المتعاملة مع روسيا سيؤدي إلى شلل التجارة الأمريكية.

وأشارت إلى أن الدول التي ستتأثر بهذا القانون سيكون من الصعب عليها أن توقف فجأة شراء مصادر الطاقة من روسيا، موضحة أن الولايات المتحدة نفسها تعتمد على واردات اليورانيوم الروسي المخصب لتشغيل مفاعلاتها النووية، مما قد يدفعها إلى انتهاك نظام العقوبات المحتمل.

وتؤكد روسيا باستمرار قدرتها على تجاوز الضغوط العقابية التي يفرضها الغرب منذ سنوات، والتي يتصاعد تشديدها بمرور الوقت. كما انتقدت موسكو الغرب لـ"عدم امتلاكه الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل عقوباته"


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