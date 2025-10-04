عاصفة تضرب عدة دول أوروبية بعد أن تسببت في مقتل شخص في أيرلندا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب طقس عاصف عدة دول في أوروبا اليوم السبت، مما عطل حركة الملاحة الجوية والبحرية، بينما اتجهت العاصفة شرقا من بريطانيا بعدما أسفرت عن وفاة رجل في أيرلندا أمس.

وتعين إلغاء نحو 80 رحلة وصول و 70 رحلة مغادرة في مطار سخيبول في أمستردام بسبب الظروف الجوية.

ولفت متحدث باسم المطار إلى أن هذا أثر بشكل رئيسي على الطائرات المتجهة غربا وتشغلها شركة الخطوط الجوية الهولدندية (كيه إل إم)، بما في ذلك الرحلات المتجهة إلى بريطانيا.

وصرح المتحدث لوكالة "إيه إن بي" بأنه تم حجز رحلات أخرى للركاب على متن طائرات لاحقة. ولم يتم الكشف عن العدد الإجمالي للركاب المتضررين في البداية.

يذكر أن مطار سخيبول يعد من أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا.