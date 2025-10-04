 عاصفة تضرب عدة دول أوروبية بعد أن تسببت في مقتل شخص في أيرلندا - بوابة الشروق
السبت 4 أكتوبر 2025 8:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

عاصفة تضرب عدة دول أوروبية بعد أن تسببت في مقتل شخص في أيرلندا

د ب أ
نشر في: السبت 4 أكتوبر 2025 - 7:51 م | آخر تحديث: السبت 4 أكتوبر 2025 - 7:51 م

ضرب طقس عاصف عدة دول في أوروبا اليوم السبت، مما عطل حركة الملاحة الجوية والبحرية، بينما اتجهت العاصفة شرقا من بريطانيا بعدما أسفرت عن وفاة رجل في أيرلندا أمس.

وتعين إلغاء نحو 80 رحلة وصول و 70 رحلة مغادرة في مطار سخيبول في أمستردام بسبب الظروف الجوية.

ولفت متحدث باسم المطار إلى أن هذا أثر بشكل رئيسي على الطائرات المتجهة غربا وتشغلها شركة الخطوط الجوية الهولدندية (كيه إل إم)، بما في ذلك الرحلات المتجهة إلى بريطانيا.

 وصرح المتحدث لوكالة "إيه إن بي" بأنه تم حجز رحلات أخرى للركاب على متن طائرات لاحقة. ولم يتم الكشف عن العدد الإجمالي للركاب المتضررين في البداية.

يذكر أن مطار سخيبول يعد من أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك