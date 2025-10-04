رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: ناشطو أسطول الصمود صوت الضمير العالمي

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، السبت، إن ناشطي أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة يمثلون صوت الضمير العالمي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها دوران على حسابه في منصة "إن سوسيال" التركية، تعليقا على وصول ناشطين في أسطول الصمود العالمي إلى إسطنبول السبت بعدما احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم لكسر الحصار عن غزة.

ولفت دوران إلى وصول 36 ناشطا تركيا في أسطول الصمود إلى إسطنبول، إلى جانب مواطنين من دول أخرى على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وأكد أن بلاده ستستقبل قريبا باقي المواطنين الأتراك المحتجزين في إسرائيل الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود.

وأضاف: "في هذه المناسبة، أود أن أحيي مرة أخرى حساسية وشجاعة وتصميم المشاركين في أسطول الصمود العالمي، الذين يمثلون صوت الضمير العالمي ويخلقون وعيا كبيرا بشأن غزة".

بدوره، رحب متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، في تدوينة على نفس المنصة، بوصول ناشطي أسطول الصمود العالمي إلى إسطنبول.

وقال: "نحيي ركاب أسطول الصمود النبلاء الذين يعلون شأن الإنسانية، رحلتكم مباركة، مرحبا بكم".

وأكد أن نشطاء أسطول الصمود نقلوا إلى العالم أجمع رسالة مفادها أن "غزة بيت الإنسانية".

وأوضح أن "أسطول الصمود أثبت أن الإنسانية لن تستسلم لعصابة الإبادة الجماعية التي أدينت مرة أخرى أمام محكمة الإنسانية والحق".

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

والسبت وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى إسطنبول، قادمة من مطار رامون في مدينة إيلات الإسرائيلية، وعلى متنها 137 ناشطا بينهم 36 تركيا و23 ماليزيا كانوا ضمن "أسطول الصمود العالمي" الذي تعرض لهجوم واحتجاز من قبل إسرائيل في المياه الدولية.