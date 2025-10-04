فليك يثير الشكوك بشأن لحاق يامال بالكلاسيكو

أثار هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، الشكوك حول إمكانية لحاق النجم الشاب لامين يامال بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بعد تأكيده أن إصابة اللاعب ما زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي.

وتحدث فليك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية عن تصريحاته السابقة بشأن أزمة استدعاء يامال للمنتخب الإسباني، قائلًا: "لا أندم على ما قلته، علينا أن نحمي اللاعبين، ربما استخدمت نبرة أعلى مما أحب عادة، لكن هدفي كان واضحًا: حماية اللاعب."

وأضاف: "الأمر بالنسبة لي أصبح من الماضي، لكنني أؤكد أن موقفي لم يتغير."

وأوضح المدرب الألماني أن يامال لن يشارك أمام إشبيلية بسبب شعوره بعدم ارتياح بدني، مشيرًا إلى أنه تحسن عن اليوم السابق لكنه لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة: "لا أريد المخاطرة به، لذلك لن يلعب."

وشدد فليك على أهمية إدارة جهد اللاعب الشاب، مبينًا: "لامين يامال يمتلك موهبة هائلة، لكن من مسؤوليتي منحه الدقائق المناسبة. في الملعب الأمر لا يتعلق بالكرة فقط، بل أيضًا بالضغط والدفاع. إذا لم يكن في أفضل حالاته، فلن يحصل على كل الدقائق."

وفيما يخص موعد عودة يامال، أشار فليك إلى أن الأمر غير واضح: "هذا النوع من الإصابات يصعب التنبؤ به. قد يحتاج ثلاثة أو أربعة أو خمسة أسابيع. علينا أن نتابع حالته تدريجيًا مع فريق التعافي."

واختتم المدير الفني للبارسا بالتأكيد على أن حماية اللاعبين وإدارة أحمالهم تبقى مسؤولية مشتركة بين النادي والمنتخب: "عندما تكون لاعبًا جيدًا، فمن الطبيعي أن تمثل منتخب بلدك، وهذا مصدر فخر. لكن لا بد من إدارة الأمر بحكمة من أجل مصلحة الجميع."

ويواجه برشلونة غريمه ريال مدريد يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، أي بعد ثلاثة أسابيع من تصريحات فليك عن إصابة يامال والمدة المتوقعة للتعافي، التي حددها ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع، وهو ما يثير التكهنات بشأن مدى جاهزيته لخوض الكلاسيكو.