مقتل 7 أشخاص في هجوم نفذته حركة الشباب على سجن صومالي شديد الحراسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص عندما هاجم مسلحون من حركة الشباب الصومالية سجناً شديد الحراسة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت، وفقاً لما أكدته مصادر أمنية.

لا يزال ثلاثة مسلحين طلقاء داخل سجن "جودكا جيلاكوو"، الذي يقع بالقرب من القصر الرئاسي في حي بونديريه بمقديشو.

وقال المسؤول الأمني البارز عبد الحميد دهنجاد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن أربعة من المهاجمين قُتلوا في اشتباك بالأسلحة النارية مع حراس السجن.

وأضاف أن أحد السجناء واثنين من أفراد الأمن لقوا حتفهم أيضاً.

ووفقاً لرجل الشرطة محمد ظاهر، بدأ الهجوم بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة، أعقبه دخول مسلحين إلى السجن.

ويضم السجن، الذي يُستخدم لاستجواب المشتبه بانتمائهم إلى جماعات متطرفة، عدة غرف تحت الأرض، بحسب دهنجاد.

وأعلنت حركة الشباب، وهي جماعة متمردة تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال، مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعتها "أندلس".