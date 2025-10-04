سكرتير عام مساعد قنا يشارك في افتتاح منتدى دندرة الاقتصادي

شارك اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اليوم السبت، في افتتاح فعاليات منتدى دندرة الاقتصادي لشهر أكتوبر 2025، والذي أقيم تحت شعار "طاقات الجنوب.. عطاء متجدد"، مستهدفًا جعل التعليم محورًا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي، وترسيخ مفهوم البناء الإنساني كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأعلن الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة الثقافي التنموي، انطلاق أعمال المنتدى، مؤكدًا أن "البناء الإنساني هو الغاية الأسمى التي يسعى المنتدى إلى ترسيخها"، مشددًا على أن "العقل نور الإنسان، والعلم أساس نهضة الأمم وميزان رقيها في الدنيا والآخرة".

وأشار الدندراوي إلى أن تراجع مكانة العلم والمعلم أسهم في ضعف المجتمعات وتراجعها، داعيًا إلى إعادة الاعتبار للعقل والعلم والمعلم باعتبارهم الدعائم الحقيقية لأي إصلاح يبدأ من الذات قبل المؤسسات، ومن الفكر قبل الموارد.

وتناول في كلمته 3 رسائل رئيسية، أوضح فيها أن العلم هو النور الذي يضيء درب الحياة، وأن المعرفة هي سبيل الريادة لا الثروات، وأن الأسرة تمثل حجر الأساس في بناء جيل المستقبل من خلال غرس القيم وحب التعلم، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن أول طريق النهضة يبدأ بـ"اقرأ".

وأكد اللواء أيمن السعيد أن موضوع المنتدى يجسد جوهر رؤية الدولة في بناء الإنسان، موضحًا أن التعليم يمثل محور التنمية البشرية والاقتصادية، وأساس تقدم الأمم وازدهارها.

وأضاف أن محافظة قنا تولي اهتمامًا خاصا بالمنتديات الفكرية والتنموية التي تعزز الوعي المجتمعي، وتشجع على الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لأي مجتمع يسعى للنهوض والتقدم.

وشهد المنتدى حضورًا واسعًا من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ورموز المجتمع المدني، وممثلي المنظمات الأهلية، في مشهد يجسد وحدة النسيج الوطني وتلاحم أبناء الوطن في دعم قضايا التنمية والفكر والوعي.