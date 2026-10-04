وزير الدولة الألماني: مصر شريك استراتيجي لنا وركيزة للاستقرار في منطقة تتسم بالصراعات

**فلوريان هان: ألمانيا تعتمد على الحوار والدبلوماسية والتعاون الوثيق مع شركاء مثل مصر

أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان أن مصر تعد بالنسبة إلى ألمانيا شريكاً استراتيجياً محورياً وركيزة للاستقرار في منطقة تتسم حالياً بالصراعات والتوترات.

وقال هان، في تصريحات قبيل مغادرته متوجهاً إلى القاهرة: في مثل هذه الأوقات لا غنى عن التواصل الوثيق والموثوق مع الشركاء. ونظراً إلى الأهمية السياسية لمصر ودورها في تحقيق السلام والأمن فإن لها أهمية خاصة في هذا السياق.

وأشار إلى أن التطورات الراهنة في المنطقة ستحل مكانة مهمة في مباحثاته في القاهرة، مضيفاً: سيتعلق الأمر على وجه الخصوص بكيفية مساهمتنا معاً في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

وأوضح أن التطورات في البحر الأحمر وأمن طرق الملاحة البحرية الدولية المهمة توضح مدى التأثير المباشر للأزمات الإقليمية على المستوى العالمي.

وأكد أن ألمانيا تعتمد على الحوار والدبلوماسية والتعاون الوثيق مع شركاء مثل مصر.

وأوضح أن الأمن الغذائي العالمي سيكون أحد الموضوعات التي سنتناولها، مضيفاً: لا تزال روسيا تختار مواصلة الحرب. ولهذا السبب تحديداً نود أن نؤكد مجدداً أن أوكرانيا مستعدة للتفاوض. وسيكون إحراز تقدم في صادرات الحبوب خطوة مهمة لأن هذه الصادرات تشتد الحاجة إليها ولا سيما في دول الجنوب العالمي.

وأشار إلى الروابط الوثيقة بين القاهرة و برلين في مجال التبادل الأكاديمي والمجتمعي المكثف، مضيفاً: أتطلع كثيراً إلى المشاركة في حفل تخرج في الجامعة الألمانية بالقاهرة تلك الجامعة التي تمثل نموذجاً لهذه الصلة المثمرة بين بلدينا.