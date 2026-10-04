محافظ شمال سيناء يصطحب سفير بروناي لتفقد جهود دعم غزة

اصطحب اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، السفير بي جيه سالمين داود، سفير دولة بروناي دار السلام، والوفد المرافق له، في زيارة إلى مخازن المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش.

وذكر بيان محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، تفقد السفير والوفد المرافق له المخازن، حيث استمعوا إلى شرح حول آليات استقبال وتجهيز وتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

كما جرى استعراض حجم الجهود المبذولة من جانب الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وتجهيز المساعدات الإنسانية.

كما اصطحب محافظ شمال سيناء، سفير دولة بروناي دار السلام، والوفد المرافق له، في زيارة إلى معبر رفح البري.

وتضمنت الزيارة التعرف على طبيعة العمل داخل المعبر، والجهود المصرية المبذولة في استقبال وتقديم التسهيلات اللازمة للأشقاء الفلسطينيين، إلى جانب متابعة الجهود المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واستمع السفير والوفد المرافق له إلى شرح حول الدور الذي تقوم به محافظة شمال سيناء في دعم وتنسيق الجهود الإنسانية والإغاثية المرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة.