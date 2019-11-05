الرئيس اليمني يؤكد على أهمية القضية الجنوبية باعتبارها جوهر السلام والاستقرار

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على أهمية القضية الجنوبية باعتبارها جوهر السلام والاستقرار في اليمن.

وقال هادي ـ وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، خلال لقائه ، اليوم ، بقيادات ومرجعيات عدد من المكونات الجنوبية ممثلة بالحراك المشارك والائتلاف الجنوبي وقيادة المقاومة الجنوبية والحراك السلمي وحركة النهضة ومرجعيات حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع والحراك الثوري والهيئة الشرعية الجنوبية ـ إن اليمن عمل من أجل ذلك مبكراً وأعطينا القضية الجنوبية حقها من الرعاية والاهتمام من خلال مخرجات الحوار الوطني التي أنصفت المحافظات الجنوبية والوطن بشكل عام عبر الشراكة الحقيقية التي ترعى وتحفظ حقوق الجميع بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد".

واستعرض الرئيس اليمني مستجدات الأوضاع الراهنة وجهود تجاوز تداعيات أحداث عدن الأخيرة وما أحدثته من شرخ في اطار النسيج المجتمعي ، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية الكبيرة في مختلف المجالات ورعايتها للقاءات جدة والرياض وما تمخض عنها من اتفاق سيتم اعلانه يوم غد الثلاثاء بما يعزز وحدة الصف الوطني في اطار اليمن الاتحادي الجديد ، واستكمال مشروع انهاء انقلاب المليشا الحوثية ، مؤكداً أن الدولة حاضنة للجميع ولن يستثنى أحد في إطار الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث.