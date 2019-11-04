 متظاهرون في كربلاء العراقية يستهدفون مبنى القنصلية الإيرانية ليلا - بوابة الشروق
الإثنين 4 نوفمبر 2019 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

متظاهرون في كربلاء العراقية يستهدفون مبنى القنصلية الإيرانية ليلا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 10:21 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 10:21 ص

أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بأن القوات العراقية فرقت الليلة الماضية جموع من المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء الواقعة على بعد 118كيلو متر جنوبي بغداد.

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن متظاهرين تجمعوا أمام القنصلية الإيرانية الليلة الماضية وقاموا بإشعال النيران في محيطها الخارجي، وأن القوات العراقية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين حتى ساعة متأخرة من الليل، وهم يهتفون بشعارات ويطالبون القنصل الإيراني بمغادرة كربلاء.

وأوضح الشهود أن القوات العراقية عززت قواتها بقوات إضافية لإبعاد المتظاهرين من المكان.

من جانب آخر، خرج أهالي قضاء الحر في كربلاء بتظاهرة كبيرة وقطعوا الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء والطرق المؤدية للعاصمة بالإطارات وانتشرت قوات الشرطة في تلك المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك