 بايدن يحث المواطنين على التصويت: لديكم القدرة على تحديد النتيجة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يحث المواطنين على التصويت: لديكم القدرة على تحديد النتيجة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 12:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 12:53 ص

حث المرشح الديمقراطي، جو بايدن، المواطنين على التصويت بالانتخابات الأمريكية، التي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا: «كل شيء على المحك، ولديكم القدرة على تحديد النتيجة».

وأضاف بايدن، خلال تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «من نحن.. ما نمثله.. من سنكون».

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

 

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