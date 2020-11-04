ترامب: إنهم يحاولون سرقة الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حملته وصلت إلى مستوى كبير، مشيرًا إلى أنهم «يحاولون سرقة الانتخابات»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، «لن ندعهم يفعلوا ذلك أبدًا، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!»

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 174، وبايدن 213 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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