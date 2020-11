ترامب: إنهم يحاولون سرقة الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حملته وصلت إلى مستوى كبير، مشيرًا إلى أنهم «يحاولون سرقة الانتخابات»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، «لن ندعهم يفعلوا ذلك أبدًا، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!»

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!