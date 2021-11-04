 مجلس الأمن يجدد تفويض قوة تحقيق الاستقرار في البوسنة والهرسك - بوابة الشروق
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مجلس الأمن يجدد تفويض قوة تحقيق الاستقرار في البوسنة والهرسك

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 9:39 ص

تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا صاغته فرنسا لتجديد تفويض قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات التي يقودها الاتحاد الأوروبي، يوفور-ألثيا (EUFOR-ALTHEA)، العاملة في البوسنة والهرسك، لمدة عام آخر.

وعقب اعتماد القرار، دعا السفير الفرنسي "نيكولا دوريفيير" القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى "تجاوز انقساماتهم والعمل لصالح الجميع لدفع البلاد إلى الأمام على وذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

وقال "نيكولا دوريفيير" إن فرنسا "تدين جميع أشكال التشكيك في وحدة أراضي البوسنة والهرسك ووجود البوسنة والهرسك كدولة"، معربا عن الأسف الشديد لقرار بعض الممثلين السياسيين "عرقلة عمل مؤسسات الدولة المركزية"، داعيا القادة إلى العمل في إطار مؤسسات الدولة، كما أكد دعم بلاده "الثابت لوحدة البوسنة والهرسك في إطار اتفاق دايتون / باريس".


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