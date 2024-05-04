الشرق للأخبار: الاتفاق بين حماس وإسرائيل بات وشيكا إذا لم تطرأ أية عقبات جديدة

قالت مصادر لفضائية «الشرق للأخبار»، إن «الاتفاق بين حماس وإسرائيل بات وشيكا إذا لم تطرأ أية عقبات جديدة».

وأوضحت المصادر في تصريحات أوردتها الفضائية في خبر عاجل لها، أن «الاتفاق بين حماس وإسرائيل سيكون على 3 مراحل على الأقل».

وأشارت إلى أن «واشنطن قدمت عبر الوسطاء ضمانات بوقف الحرب والانسحاب من غزة»، مؤكدة أن «حماس تتعاطى بإيجابية مع صفقة التبادل بعد توفر ضمانات أمريكية كافية».

ولفتت إلى أن «جهود المرحلة المقبلة ستتركز على حدوث توافق وطني لإدارة قطاع غزة وإعادة إعماره».

ويصل وفد حماس اليوم إلى القاهرة؛ للمشاركة في مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل، في أحدث جولة مفاوضات تشارك فيها أيضا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي يتوقع أن تبدأ اليوم بهدف وقف إطلاق النار في غزة.

وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهودًا حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحماس، في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية أكد، الخميس، للوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، أن «وفدا من حماس سيزور مصر في أقرب وقت؛ ممكن لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني ويوقف العدوان».

وجاء في بيان حركة حماس، الخميس، أن إسماعيل هنية أبلغ الوزير عباس كامل، خلال اتصال هاتفي، أن حماس تدرس «بروح إيجابية» الاتفاق الذي اقترحته مصر والذي تلقته، السبت الماضي.