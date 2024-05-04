أثناء عودته من الوزارة في باريس، تعرضت سيارة وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، لحادث اصطدام مع راكب دراجة، وأجري فحص للكحول والمخدرات للوزير كما يتم لأي مواطن فرنسي بعد حوادث المرور.

وذكرت محطة" بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أنه بين "الساعة 7:30 مساءً والساعة 8 مساءً يوم الجمعة، اصطدمت سيارة برونو لومير، وكان بداخلها بمفرده، براكب دراجة كان يتجاوز الإشارة الحمراء.

وأضافت المحطة الفرنسية أنه على الرغم من أن الراكب تجاوز الإشارة الحمراء إلا أن إشارة المرور تحولت خلال الاصطدام بالسيارة إلى اللون الأخضر، وبالتالي فهو ليس مخطئًا، كما كشف فحص الكحول والمخدرات للوزير الفرنسي بأنه سلبياً.

فيما أصيب راكب الدراجة بارتجاج في المخ لكنه بخير، وخرج من المستشفى في وقت لاحق من الحادث، بحسب المحطة الفرنسية.

وكما جرت العادة، توجهت الشرطة إلى مكان الحادث، وأجرى الوزير الفرنسي اختبار الكحول وتحليل مخدرات وتبين أنه سلبي.

وأكد أحد المحيطين بالوزير الفرنسي أنه حادث بسيط في شارع "بونابرت" بالدائرة السادسة في باريس لدى عودته من الوزارة.

وكان برونو لو مير أشار في سبتمبر الماضي إلى أن سيارته الشخصية هي سيارة بيجو 208 كهربائية.