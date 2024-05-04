 وزير الخارجية السعودي يترأس وفد بلاده بمؤتمر القمة الإسلامي في جامبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يترأس وفد بلاده بمؤتمر القمة الإسلامي في جامبيا

د ب أ
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 12:30 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 12:30 م

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، إلى بنجول عاصمة جامبيا على رأس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، يبحث الوزير السعودي مع قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة ومحيطها.
وسيقوم الوزير بن فرحان، بتسليم رئاسة القمة لدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى جمهورية جامبيا بعد رئاسة المملكة للدورة الرابعة عشرة.

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