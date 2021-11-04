 عبادي الجوهر يفتتح حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «مصر» - بوابة الشروق
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عبادي الجوهر يفتتح حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «مصر»

محمد عباس
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 12:17 ص | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 12:17 ص

استهل المطرب السعودي عبادي الجوهر، حفله بثالث أيام الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بأغنية "مصر" تعبيرا لحبه لمصر وشعبها.

وافتتحت أمس الأول فعاليات الدورة الـ30، من مهرجان الموسيقى العربية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وبحضور عدد من الوزراء، ومنهم وزيرة الهجرة، ووزير التموين.

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مدى 15 يوما، وتنتهي في 15 نوفمبر وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية، هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح، بثلاث محافظات القاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وتخرج فعالياته إلى أوبرا دمنهور، وإلى مكتبة الاسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة حفلاته بسبب سعة المسرح التى تعد ضعف مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية.

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