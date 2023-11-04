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قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتحدثت تقارير إعلامية، عن استشهاد وإصابة 150 شخصا جراء الغارة التي شنّها جيش الاحتلال على المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين.

ويأتي هذا القصف استكمالا لسلسلة المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي يتخذ وتيرة متصاعدة.

وكان جيش الاحتلال قد كثّف غاراته أمس على المدارس والمستشفيات على مناطق شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ29 على التوالي، وقد ارتفع عدد الشهداء لأكثر من 9200 شهيد بجانب أكثر من 2000 مفقود تحت الأنقاض.