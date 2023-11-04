السعودية: الاجتماع العربي عمّان ناقش وقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات لغزة

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، في الاجتماع العربي الأمريكي المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، بخصوص الوضع في قطاع غزة.

وقال بيان للوزارة، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، إن الاجتماع، بحث الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع.

وأشار إلى بحث الاجتماع العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

واستضافت العاصمة الأردنية عمّان، اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في عمان للتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة.

ويبحث الاجتماع الذي حضره سامح شكري وزير الخارجية، جميع تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها