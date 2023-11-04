فون دير لاين تشيد بالإصلاحات الأوكرانية قبل تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن تقدمها

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أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالإصلاحات في أوكرانيا خلال زيارتها للعاصمة كييف، اليوم السبت، قبل أيام من تقديمها تقريرا مهما بشأن إحراز أوكرانيا تقدما على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لا بد أن أقول إنك أحرزت تقدما ممتازا، إن رؤية هذا لأمر رائع".

وأضافت: "أن تخوض حربا وجودية، وفي ذات الوقت، تقوم بإصلاحات عميقة في بلادك، لقد حققت العديد من الإنجازات المهمة في إصلاح نظامكم القضائي والحد من سيطرة طبقة النخبة، ومواجهة غسل الأموال والكثير غير ذلك".

ووصلت فون دير لاين إلى أوكرانيا صباح اليوم في سادس زيارة منذ الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو 20 شهرا.

وقالت فون دير لاين إن "هذا نتيجة عمل جاد، وأدرك أنك بصدد إكمال إصلاحات ممتازة".

كما أوضحت أن أوكرانيا حققت تقدما كبيرا في تحديث اقتصادها.

وصارت أوكرانيا مرشحة رسميا للانضمام للاتحاد الأوروبي الصيف الماضي، غير أنه يتعين على زعماء التكتل أخذ قرار، بالإجماع، لبدء مفاوضات العضوية.

ويعتمد اتخاذ قرار إيجابي على سبعة مطالب قدمها التكتل لأوكرانيا، ومن بينها تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد، وتعديل نهج اختيار القضاة أعضاء المحكمة الدستورية في البلاد.

كما طلب الاتحاد الأوروبي أن تفي أوكرانيا بمعايير التكتل في مجال مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى إصدار تشريع لكبح جماح نفوذ طبقة النخبة (الأوليجارشية) في البلاد.